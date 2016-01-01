Семейка Хаппо (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

WinkДетямСемейка Хаппо1-й сезон5-я серия
7.92016, The Happos Family
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Семья Хаппо живeт в сафари-парке. Всe утро посетители проезжают мимо них и делают снимки лежащих на солнце бегемотов. Но как только ворота парка закрываются за последним посетителем Хаппо выходят из воды. Настала пора для веселья и приключений в стиле Хаппо!
СтранаВеликобритания
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
5.4 IMDb