Семейка Грин в городе (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2018, Семейка Грин в городе. Сезон 1. Серия 1
Триллер, Комедия12+

О сериале

Жизнь неугомонного школьника Крикета Грина неожиданно меняется, когда его семья решает переехать из деревни в мегаполис к бабуле Элис. В Большом городе Крикету, его старшей сестре Тилли и их отцу Биллу предстоит попасть не в одну забавную переделку, пережить множество захватывающих приключений и, конечно, найти новых друзей.

Страна
США, Южная Корея, Аргентина, Испания
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Триллер

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Семейка Грин в городе»