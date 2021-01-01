Сэм Элви vs Джулиан Маркез
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UFC Fight Night Las Vegas 23
UFC Fight Night Las Vegas 23
Сэм Элви vs Джулиан Маркез

UFC Fight Night Las Vegas 23 (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Бой в среднем весе стал главным событием турнира. Марвин Веттори (#6 рейтинга) сразился с Кевином Холлэндом (#10 рейтинга). Последнее поражение Марвин Веттори потерпел в 2018 году от чемпиона дивизиона Исраэля Адесаньи, теперь он идет на серии из четырех побед.

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Жанр
Спорт
Время
41 мин / 00:41

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