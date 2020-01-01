8 класс. География (сериал, 2020) сезон 10 серия 8 смотреть онлайн

WinkДетям8 класс. ГеографияНаселение РоссииСельские поселения и сельское население
О сериале
Данный видеоурок создан для ознакомления с темой Сельские поселения и сельское население. С его помощью вы сможете узнать о роли сельских поселений, какие виды сельских поселений встречаются на территории России, какова их роль. Кроме того, учитель расскажет о жизни в сельской местности
