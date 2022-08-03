Секс, инста, экзамены (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Секс, инста, экзамены. Серия 7
Драма, Комедия18+

О сериале

Последний год учeбы заставит старшеклассников поволноваться. К соперничеству за любовь, популярность и лайки в соцсетях прибавились экзамены. Саше незачем переживать. Еe репутация, как и оценки, вызывают зависть одноклассников. Никто не сомневается, что именно она станет президентом школы. До тех пор, пока о постыдном секрете Саши не узнают все.

