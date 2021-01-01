Секс, инста, экзамены. Серия 2
Wink
Сериалы
Секс, инста, экзамены
1-й сезон
2-я серия

Секс, инста, экзамены (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

6.92021, Секс, инста, экзамены. Серия 2
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Последний год учeбы заставит старшеклассников поволноваться. К соперничеству за любовь, популярность и лайки в соцсетях прибавились экзамены. Саше незачем переживать. Еe репутация, как и оценки, вызывают зависть одноклассников. Никто не сомневается, что именно она станет президентом школы. До тех пор, пока о постыдном секрете Саши не узнают все.

Сериал Секс, инста, экзамены 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Украина
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Секс, инста, экзамены»