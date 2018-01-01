Секретные материалы (сериал, 1998) сезон 6 серия 19 смотреть онлайн

Секретные материалы. Сезон 6. Серия 19
Секретные материалы (сериал, 1998) сезон 6 серия 19

1998, The X Files
Фантастика, Мистика

Главные герои культового сериала девяностых – спецагенты Фокс Малдер и Дана Скалли. Они расследуют самые необъяснимые дела. При этом Малдер верит в паранормальные явления и ищет отгадки в сфере сверхъестественного, Скалли придерживается научного подхода, а истина находится где-то рядом.

США, Канада
Мистика, Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
43 мин

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb

