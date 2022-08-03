Секретные материалы. Сезон 1. Серия 15
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Секретные материалы (сериал, 1993) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

9.31993, The X Files
Фантастика, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Главные герои культового сериала девяностых – спецагенты Фокс Малдер и Дана Скалли. Они расследуют самые необъяснимые дела. При этом Малдер верит в паранормальные явления и ищет отгадки в сфере сверхъестественного, Скалли придерживается научного подхода, а истина находится где-то рядом.

Страна
США
Жанр
Мистика, Фантастика, Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Секретные материалы»