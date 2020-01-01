1 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

На данном уроке будет рассмотрена тема Съедобные и несъедобные грибы. В ходе урока мы разделим все живые существа на три царства (растения, животные, грибы) и изучим одно из них царство грибов. Узнаем, почему именно грибы выделены в отдельное царство, сколько на сегодняшний день существует видов грибов, как отличить съедобные от несъедобных.



