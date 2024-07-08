Сделай мне ребенка. Сезон 1. Серия 35
Wink
Сериалы
Сделай мне ребенка
1-й сезон
35-я серия

Сделай мне ребенка (сериал, 2007) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн бесплатно

2007, Сделай мне ребенка. Сезон 1. Серия 35
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Программа «Сделай мне ребенка» создана для тех, кто недавно стал мамой или папой, а также для тех, кто только стремится обрести это долгожданное звание. В рамках проекта своими ценными знаниями и опытом поделятся врачи, психологи, известные личности и другие специалисты. Если вы уже стали родителями или только готовитесь к этому важному этапу жизни, этот проект — именно для вас.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг