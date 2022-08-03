Счастливый конец. Сезон 3. Серия 7
Счастливый конец
3-й сезон
7-я серия

Счастливый конец (сериал, 2012) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

2012, Happy Endings
Мелодрама, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Остроумный и романтичный ситком в духе сериала «Друзья». Дэйв и его возлюбленная Алекс расстаются прямо в день свадьбы, из-за чего в их компании начинается смута. Друзья неудавшихся супругов не знают, чью сторону принять, и поэтому постоянно попадают в неловкие и курьезные ситуации.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Счастливый конец»