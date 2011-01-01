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Счастливый конец (сериал, 2011) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2011, Happy Endings
Мелодрамы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Остроумный и романтичный ситком в духе сериала «Друзья». Дэйв и его возлюбленная Алекс расстаются прямо в день свадьбы, из-за чего в их компании начинается смута. Друзья неудавшихся супругов не знают, чью сторону принять, и поэтому постоянно попадают в неловкие и курьезные ситуации.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Счастливый конец»