Счастливый конец (сериал, 2011) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Остроумный и романтичный ситком в духе сериала «Друзья». Дэйв и его возлюбленная Алекс расстаются прямо в день свадьбы, из-за чего в их компании начинается смута. Друзья неудавшихся супругов не знают, чью сторону принять, и поэтому постоянно попадают в неловкие и курьезные ситуации.



Сериал Счастливый конец 2 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.