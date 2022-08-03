WinkСериалыСчастливый город1-й сезон6-я серия
Счастливый город (сериал, 2010) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2010, Happy Town
Фэнтези18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Идеальный город существует… По крайней мере в этом были уверены жители городка Хэплин, штат Миннесота, получившего прозвище Счастливый город: тихий и спокойный, где все соседи знают друг друга в лицо, где нет пробок на дорогах и мусора на улицах, и даже воздух в этом городе особенный-манящий ароматом свежей выпечки, который исходит из местной пекарни. Но так было, пока в городе не случилось жуткое убийство, а новый шериф Томми Конрой начал расследование, которое раскроет мрачные тайны прошлого Хэплина.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Гэри
Фледер
- ДМРежиссёр
Дарнелл
Мартин
- МГРежиссёр
Мик
Гэррис
- ДПРежиссёр
Джон
Полсон
- ДСАктёр
Джофф
Стульц
- Актриса
Лорен
Джерман
- ЭААктриса
Эми
Акер
- Актёр
Роберт
Уиздом
- Актриса
Сара
Гадон
- БШАктёр
Бен
Шнетцер
- СУАктёр
Стивен
Уэбер
- Актёр
Сэм
Нил
- Актриса
Фрэнсис
Конрой
- АНСценарист
Андре
Немец
- СРСценарист
Скотт
Розенберг
- МАСценарист
Мередит
Аверилл
- АНПродюсер
Андре
Немец
- ПРПродюсер
Пол
Рэбуин
- КХХудожник
Кристофер
Харгадон
- ТДХудожница
Тамара
Деверелл
- ЛУМонтажёр
Линн
Уиллингэм
- ПММонтажёр
Падрик
Маккинли
- ДВОператор
Дерик
В. Ундершульц
- ТвОператор
Тео
ван де Санде
- СЭКомпозитор
Стивен
Эндельман