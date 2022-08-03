Счастливый город (сериал, 2010) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Идеальный город существует… По крайней мере в этом были уверены жители городка Хэплин, штат Миннесота, получившего прозвище Счастливый город: тихий и спокойный, где все соседи знают друг друга в лицо, где нет пробок на дорогах и мусора на улицах, и даже воздух в этом городе особенный-манящий ароматом свежей выпечки, который исходит из местной пекарни. Но так было, пока в городе не случилось жуткое убийство, а новый шериф Томми Конрой начал расследование, которое раскроет мрачные тайны прошлого Хэплина.



