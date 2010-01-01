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Счастливый город (сериал, 2010) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2010, Happy Town
Фэнтези, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Идеальный город существует… По крайней мере в этом были уверены жители городка Хэплин, штат Миннесота, получившего прозвище Счастливый город: тихий и спокойный, где все соседи знают друг друга в лицо, где нет пробок на дорогах и мусора на улицах, и даже воздух в этом городе особенный-манящий ароматом свежей выпечки, который исходит из местной пекарни. Но так было, пока в городе не случилось жуткое убийство, а новый шериф Томми Конрой начал расследование, которое раскроет мрачные тайны прошлого Хэплина.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фэнтези, Зарубежные

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Счастливый город»

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