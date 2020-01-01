10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Наш сегодняшний урок посвящен сборнику Н.В. Гоголя Миргород и анализу входящих в его состав произведений: Старосветские помещики, Тарас Бульба, Вий и Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.



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