WinkДетям10 класс. ЛитератураН.В. ГогольСборник "Миргород": Композиция и проблематика
10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн
5.82020, Сборник "Миргород": Композиция и проблематика
Образовательные0+
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Сюжет
Наш сегодняшний урок посвящен сборнику Н.В. Гоголя Миргород и анализу входящих в его состав произведений: Старосветские помещики, Тарас Бульба, Вий и Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.
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