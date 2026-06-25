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СашаТаня (сериал, 2023) сезон 8 серия 31 смотреть онлайн
О сериале
«СашаТаня», сериал 2013 года, — это комедийный ситком о семейной жизни, повседневных заботах и попытках сохранить независимость в мире бытовых проблем.
В центре сюжета — Саша и Таня Сергеевы, знакомые зрителям по сериалу «Универ». После окончания университета они начинают самостоятельную жизнь: снимают квартиру, воспитывают сына и стараются справляться с типичными трудностями молодой семьи. Саша принципиально отказывается от денег своего папы, московского олигарха, и стремится всего добиться собственными силами. Таня, в свою очередь, балансирует между материнством, работой и желанием сохранить гармонию в семье. Все серии строятся вокруг бытовых ситуаций: нехватки денег, конфликтов с соседями, проблем на работе и вмешательства родственников. Отдельное место в сериале занимает Сашин папа, чьи попытки «помочь» сыну чаще всего оборачиваются новыми неприятностями.
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Рейтинг
- АПРежиссёр
Александр
Потапов
- СКРежиссёр
Сергей
Казачанский
- МСРежиссёр
Михаил
Старчак
- Режиссёр
Андрей
Богатырев
- ВГАктёр
Виталий
Гогунский
- ВПАктёр
Виктор
Полторацкий
- Актёр
Арарат
Кещян
- НХАктриса
Наталья
Ходус
- Актёр
Андрей
Свиридов
- Актёр
Алексей
Гаврилов
- АКАктёр
Алексей
Климушкин
- ЛБАктриса
Лариса
Баранова
- Актриса
Валентина
Рубцова
- КССценарист
Константин
Сабиров
- АИСценарист
Алексей
Иванов
- СЛСценарист
Сергей
Лебедев
- Продюсер
Александр
Дулерайн
- Продюсер
Семён
Слепаков
- Продюсер
Вячеслав
Дусмухаметов
- АДПродюсер
Артур
Джанибекян
- АБХудожник
Антон
Берман
- АНХудожница
Анна
Неволина
- ОБХудожница
Ольга
Беляшина
- ЕБХудожник
Евгений
Бюрчиев
- РЕМонтажёр
Роман
Ермолаев
- СФМонтажёр
Сергей
Федотов
- АВМонтажёр
Альберт
Валеев