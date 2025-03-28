Сапфир. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Сапфир
1-й сезон
1-я серия

Сапфир (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2023, Сапфир. Сезон 1. Серия 1
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Жизнь семьи Гюлсой, уважаемого клана из Каппадокии, рушится из-за одной трагедии.

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
4.5 IMDb