Saodat (Саодат) (сериал, 2017) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
О сериале
Внимание! Сериал на языке оригинала. Телесериал бош қаҳрамони саодат йигирма уч ёшга тўлган, миллий университетнинг ўзбек филологияси факультетини тамомлаб, мактабга энди ишга кирган кўҳликкина қиз. У ота-онаси билан кўп қаватли уйларда яшайди. Бир йил аввал акаси санжар автоҳалокатда вафот этганидан, кейин оиласи моддий қийинчиликни бошидан ўтказиб, қарзга ботиб қолади. У аввал онасидан, кейин отасидан айрилади. Ёлғиз қолган қиз қарзлардан қутулгунча, анча қийинчиликларга дуч келади. Дониёр хотини билан ажрашган, шунинг учун онаси билан янги уйга кўчиб келади. У саодатнинг қўшниси. Дониёрнинг онаси етмишдан ошган, юраги хаста аёл. Дониёр терговчи бўлиб ишлайди. У бошлиқ гуруҳ бир-бирига боғлиқ бир нечта жиноятларни фош қилади. Дониёр билан саодат бир-бирига кўнгил қўяди. Бироқ, йигитнинг уйланганлиги улар ўртасига катта тўсиқ бўлиб тушади. Асар сўнггида саодатнинг ҳаёти изга тушади, қарзларидан қутулади ва дониёр билан турмуш қуриш бахтига муяссар бўлади. Фильм ёшларни ҳаётда учрайдиган қийинчиликлардан қўрқмасликка, дўстлик, одамийлик, меҳр-муҳаббат каби ғояларни улуғлашга, нопоклик, виждонсизлик, фирибгарлик каби иллатлардан нафратланишга, шунингдек, мустақил юртда виждонан хизмат қилаётганларнинг сафини кенгайтиришга, жиноят жазосиз қолмаслигига, ватан ва эл-юрт учун хизмат қилиш буюк шараф эканлигига ўргатади.