Сандокан. Серия 6
Wink
Детям
Сандокан
1-й сезон
6-я серия

Сандокан (мультсериал, 2001) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2001, Sandokan: The Tiger Roars Again
Мультсериалы6+

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Сюжет

В краю теплых морей и загадок Востока живет храбрый и непобедимый воин Сандокан. Спокойная жизнь его нарушена появлением нового врага - Белого Раджи... Желая восстановить справедливость, Сандокан становится на путь, полный опасностей и тайн. Но рядом с ним - отважные и верные друзья, готовые плечо к плечу бороться со злом и победить коварного врага.

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Рейтинг

8.1 IMDb