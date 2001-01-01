Сандокан. Серия 4
Детям
Сандокан
1-й сезон
4-я серия

Сандокан (мультсериал, 2001) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2001, Sandokan: The Tiger Roars Again
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В краю теплых морей и загадок Востока живет храбрый и непобедимый воин Сандокан. Спокойная жизнь его нарушена появлением нового врага - Белого Раджи... Желая восстановить справедливость, Сандокан становится на путь, полный опасностей и тайн. Но рядом с ним - отважные и верные друзья, готовые плечо к плечу бороться со злом и победить коварного врага.

Страна
Италия
Жанр
Мультсериалы
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.1 IMDb