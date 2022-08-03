Сандокан (мультсериал, 2001) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн
2001, Sandokan: The Tiger Roars Again
Мультсериалы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В краю теплых морей и загадок Востока живет храбрый и непобедимый воин Сандокан. Спокойная жизнь его нарушена появлением нового врага - Белого Раджи... Желая восстановить справедливость, Сандокан становится на путь, полный опасностей и тайн. Но рядом с ним - отважные и верные друзья, готовые плечо к плечу бороться со злом и победить коварного врага.
СтранаИталия
ЖанрМультсериалы
Время25 мин / 00:25
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb