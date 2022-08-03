WinkДетям5 класс. ОбществознаниеЧеловекСамостоятельность - показатель взрослости
5 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.22020, Самостоятельность - показатель взрослости
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Этот урок посвящен такой теме, как Самостоятельность. Почему важно быть самостоятельным и ответственным человеком? Как научить себя быть достаточным человеком? Что уже сейчас вы должны делать сами и почему.
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