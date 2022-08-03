5 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Этот урок посвящен такой теме, как Самостоятельность. Почему важно быть самостоятельным и ответственным человеком? Как научить себя быть достаточным человеком? Что уже сейчас вы должны делать сами и почему.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

