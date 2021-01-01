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Доктор Демченко (сериал, 2021) сезон 1 серия 52 смотреть онлайн
7.72021, Самомассаж против локтя гольфиста и локтя теннисиста!
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Сюжет
Доктор Владимир Сергеевич Демченко Очные консультации в Москве. Клиника "Динамика" - Спортивный врач, мануальный терапевт. - Действующий член Русской Остеопатической Ассоциации - Сертифицированный практик концепции Mulligan, Мейтленд, Маккензи. - Подиатор. (член лиги развитии подиатрии) - Мануальный терапевт ПХК ЦСКА - Главный врач Беговой школы ILR - Основатель клиники спортивной реабилитации "Динамика"
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