💦ВОДЯНКА С AliExpress! Собираем кастомное СВО для ПК своими руками - DIY
Wink
Детям
Самоделки от Сергея
1-й сезон
💦ВОДЯНКА С AliExpress! Собираем кастомное СВО для ПК своими руками - DIY

Самоделки от Сергея (сериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

7.42022, 💦ВОДЯНКА С AliExpress! Собираем кастомное СВО для ПК своими руками - DIY
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Привет! На этом канале я выкладываю свои самоделки разной степени сложности, обзоры товаров из китая Я стараюсь охватить как можно больше разных направлений, от радиоэлектроники до работы с деревом и металлом

Жанр
Блог
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг