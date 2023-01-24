WinkДетямСамоделки от Сергея1-й сезон💦ВОДЯНКА С AliExpress! Собираем кастомное СВО для ПК своими руками - DIY
Самоделки от Сергея (сериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
7.42022, 💦ВОДЯНКА С AliExpress! Собираем кастомное СВО для ПК своими руками - DIY
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Эта серия пока недоступна
О сериале
Привет! На этом канале я выкладываю свои самоделки разной степени сложности, обзоры товаров из китая Я стараюсь охватить как можно больше разных направлений, от радиоэлектроники до работы с деревом и металлом