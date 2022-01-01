Самоделки от Сергея (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

VLOG МАСТЕРСКАЯ своими руками! Часть 1 Расширяемся для творчества! DIY
Привет! На этом канале я выкладываю свои самоделки разной степени сложности, обзоры товаров из китая Я стараюсь охватить как можно больше разных направлений, от радиоэлектроники до работы с деревом и металлом

