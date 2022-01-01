⚡САМОКАТ ИЗ ГИРОСКУТЕРА своими руками! DIY Тюнинг - 2 Часть
Wink
Детям
Самоделки от Сергея
1-й сезон
⚡САМОКАТ ИЗ ГИРОСКУТЕРА своими руками! DIY Тюнинг - 2 Часть

Самоделки от Сергея (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

7.42022, ⚡САМОКАТ ИЗ ГИРОСКУТЕРА своими руками! DIY Тюнинг - 2 Часть
Блоги12+

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Сюжет

Привет! На этом канале я выкладываю свои самоделки разной степени сложности, обзоры товаров из китая Я стараюсь охватить как можно больше разных направлений, от радиоэлектроники до работы с деревом и металлом

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