WinkДетямСамоделки от Сергея1-й сезон🚙 МИНИ АВТО #14 ФИНАЛ Итоги
Самоделки от Сергея (сериал, 2022) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
7.42022, 🚙 МИНИ АВТО #14 ФИНАЛ Итоги
Блоги12+
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Сюжет
Привет! На этом канале я выкладываю свои самоделки разной степени сложности, обзоры товаров из китая Я стараюсь охватить как можно больше разных направлений, от радиоэлектроники до работы с деревом и металлом
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