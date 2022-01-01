WinkДетямСамоделки от Сергея1-й сезон⚡ЭЛЕКТРОСАМОКАТ из гироскутера своими руками!
Самоделки от Сергея (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
7.42022, ⚡ЭЛЕКТРОСАМОКАТ из гироскутера своими руками!
Блог12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Привет! На этом канале я выкладываю свои самоделки разной степени сложности, обзоры товаров из китая Я стараюсь охватить как можно больше разных направлений, от радиоэлектроники до работы с деревом и металлом
Сериал ⚡ЭЛЕКТРОСАМОКАТ из гироскутера своими руками! 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.