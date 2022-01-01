☢️ ДОЗИМЕТР на Arduino своими руками! Измеряем радиацию счетчиком Гейгера DIY
Wink
Детям
Самоделки от Сергея
1-й сезон
☢️ ДОЗИМЕТР на Arduino своими руками! Измеряем радиацию счетчиком Гейгера DIY

Самоделки от Сергея (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.42022, ☢️ ДОЗИМЕТР на Arduino своими руками! Измеряем радиацию счетчиком Гейгера DIY
Блоги12+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Привет! На этом канале я выкладываю свои самоделки разной степени сложности, обзоры товаров из китая Я стараюсь охватить как можно больше разных направлений, от радиоэлектроники до работы с деревом и металлом

Сериал ☢️ ДОЗИМЕТР на Arduino своими руками! Измеряем радиацию счетчиком Гейгера DIY 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Блоги
Время
12 мин / 00:12

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