7 класс. География (сериал, 2020) сезон 9 серия 4 смотреть онлайн

В XVIII в. острова архипелага Самоа были открыты голландцем Я. Роггевеном, французами Л. Бугенвилем и Ж. Лаперузом. В 1900 году западные острова архипелага Самоа были аннексированы Германией. В 1914 году после начала Первой мировой войны их оккупировала армия Новой Зеландии. В 1920 году Западное Самоа было официально передано под управление Новой Зеландии. И только 1 января 1962 года Западное Самоа стало независимым государством.



