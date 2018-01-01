Саламандра (сериал, 2018) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Воскресным брюссельским утром неизвестные вскрывают 66 банковских ячеек, принадлежащих представителям элиты. Руководство банка не обращается в полицию, чтобы сохранить секреты высокопоставленных клиентов. За дело берется комиссар Герарди, который выходит на тайную организацию «Саламандра».



Сериал Саламандра 2 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.