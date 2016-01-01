Салам Масква (сериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Wink
Салам Масква
1-й сезон
9-я серия

2016, Салам Масква. Сезон 1. Серия 9
О сериале

В последние годы огромное количество мигрантов приехало в Россию. Рустам и Саня — напарники и работают в «национальном» отделе ГУВД. Каждая серия фильма рассказывает об одном из их расследований. Персонажи криминально-детективных историй — представители разных диаспор: таджики, дагестанцы, вьетнамцы… Авторы показывают, что плохие и хорошие, подлые и благородные люди есть среди всех...

Страна
Россия
Жанр
Криминал
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

4.7 КиноПоиск

