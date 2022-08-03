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Салам Масква (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2016, Салам Масква. Сезон 1. Серия 5
Криминал, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В последние годы огромное количество мигрантов приехало в Россию. Рустам и Саня — напарники и работают в «национальном» отделе ГУВД. Каждая серия фильма рассказывает об одном из их расследований. Персонажи криминально-детективных историй — представители разных диаспор: таджики, дагестанцы, вьетнамцы… Авторы показывают, что плохие и хорошие, подлые и благородные люди есть среди всех...

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

5.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Салам Масква»