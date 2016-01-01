Салам Масква (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

WinkСериалыСалам Масква1-й сезон4-я серия
2016, Салам Масква. Сезон 1. Серия 4
Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В последние годы огромное количество мигрантов приехало в Россию. Рустам и Саня — напарники и работают в «национальном» отделе ГУВД. Каждая серия фильма рассказывает об одном из их расследований. Персонажи криминально-детективных историй — представители разных диаспор: таджики, дагестанцы, вьетнамцы… Авторы показывают, что плохие и хорошие, подлые и благородные люди есть среди всех...
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
- ПБРежиссёр
Павел
Бардин
- Актёр
Александр
Голубков
- АААктёр
Али
Алиев
- АПАктёр
Александр
Поляев
- НЛАктёр
Никита
Лобанов
- ЗМАктёр
Зураб
Миминошвили
- ШКАктёр
Шухрат
Курбанов
- ТТАктриса
Татьяна
Тимакова
- МААктёр
Микаэль
Амирханов
- Актриса
Ян
Гэ
- КМАктриса
Камилла
Мухлисова
- ПБСценарист
Павел
Бардин
- МССценарист
Мария
Сапрыкина
- АМСценарист
Александр
Молчанов
- Сценарист
Андрей
Бережанский
- Продюсер
Константин
Эрнст
- Продюсер
Денис
Евстигнеев
- СДХудожница
Светлана
Дубина
- ЕРХудожница
Екатерина
Ростоцкая
- АБХудожник
Андрей
Белан
- МЧМонтажёр
Михаил
Черняк
- ВОКомпозитор
Вася
Обломов