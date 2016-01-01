Салам Масква (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

В последние годы огромное количество мигрантов приехало в Россию. Рустам и Саня — напарники и работают в «национальном» отделе ГУВД. Каждая серия фильма рассказывает об одном из их расследований. Персонажи криминально-детективных историй — представители разных диаспор: таджики, дагестанцы, вьетнамцы… Авторы показывают, что плохие и хорошие, подлые и благородные люди есть среди всех...



Сериал Салам Масква 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.