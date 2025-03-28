Саят Саматович, для друзей просто Саке, — аким Чапаевского района. Честный госслужащий, который днём и ночью думает о жителях района и для него нет несущественных и мелких задач, когда дело касается их благополучия. Ответственный чиновник, строящий дороги, школы и детские сады. Всё для людей, ничего для себя. Но это только на первый взгляд.

