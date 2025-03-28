Саке. Сезон 1. Серия 1
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Саке (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2020, Саке. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+

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О сериале

Саят Саматович, для друзей просто Саке, — аким Чапаевского района. Честный госслужащий, который днём и ночью думает о жителях района и для него нет несущественных и мелких задач, когда дело касается их благополучия. Ответственный чиновник, строящий дороги, школы и детские сады. Всё для людей, ничего для себя. Но это только на первый взгляд.

Страна
Казахстан
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb