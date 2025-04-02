Сага о Винланде (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыСага о Винланде1-й сезон1-я серия
2019, Сага о Винланде. Сезон 1. Серия 1
Аниме, Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Времена господства викингов. Людей, известных своими жестокими обычаями. Торфинн — сын одного из величайших викингов. Вот только вырос мальчик без отца, так как тот погиб на поле боя. Желая отомстить, Торфинн поклялся убить виновного, однако юноше ещё только предстоит овладеть искусством боя.
СтранаЯпония
ЖанрИсторический, Боевик, Приключения, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.8 IMDb
- СЯРежиссёр
Сюхэй
Ябута
- ЮЯРежиссёр
Юсукэ
Ямамото
- ХЯАктёр
Хироки
Ясумото
- ЁСАктёр
Ёсимицу
Симояма
- АТАктриса
Ао
Такахаси
- ЮУАктёр
Юто
Уэмура
- МИАктёр
Мицухиро
Итики
- РТАктёр
Рёта
Такэути
- НУАктёр
Наоя
Утида
- КОАктёр
Кэнсё
Оно
- АОАктёр
Ацуси
Оно
- СТАктёр
Синъя
Такахаси
- МЮСценарист
Макото
Юкимура
- ХССценарист
Хироси
Сэко
- КИСценарист
Кэнта
Ихара
- НФПродюсер
Наокадо
Фудзияма
- ЮТХудожник
Юсукэ
Такэда
- ЮЯКомпозитор
Ютака
Ямада