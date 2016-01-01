Садовое кольцо. Серия 1
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Садовое кольцо (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.72016, Садовое кольцо. Серия 1
Детективы18+

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Сюжет

Вере Смолиной можно только позавидовать. У нее идеальная семья. В ее доме царит любовь, согласие и счастье. Пока в один прекрасный день не исчезает ее сын Илья. Казалось бы, что могло случиться в безоблачной вселенной Веры?

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Садовое кольцо»

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