WinkДетямСабвей Серферс1-й сезон9-я серия
8.72018, Subway Surfers: The Animated Series
Мультсериалы, Приключения6+
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Сабвей Серферс (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
О сериале
Яркий и увлекательный мультсериал по мотивам популярной мобильной игры. Энергичный скейтер Джейк весело проводит время со своими друзьями – фанаткой уличной культуры Трики, поклонником музыки 80-х Фрэшем и юной изобретательницей Ютани. Каждый день у ребят превращается в приключение, особенно после того, как они находят под старыми рельсами загадочную турбину. Друзья начинают расследовать тайны родного города, а строгий инспектор по железнодорожным путям пытается остановить их бурную деятельность.
Сериал Сабвей Серферс 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаДания
ЖанрСемейный, Приключения, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.1 IMDb