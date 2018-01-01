Сабвей Серферс (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

WinkДетямСабвей Серферс1-й сезон7-я серия
Эта серия пока недоступна
Яркий и увлекательный мультсериал по мотивам популярной мобильной игры. Энергичный скейтер Джейк весело проводит время со своими друзьями – фанаткой уличной культуры Трики, поклонником музыки 80-х Фрэшем и юной изобретательницей Ютани. Каждый день у ребят превращается в приключение, особенно после того, как они находят под старыми рельсами загадочную турбину. Друзья начинают расследовать тайны родного города, а строгий инспектор по железнодорожным путям пытается остановить их бурную деятельность.
СтранаДания
ЖанрСемейный, Приключения, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время4 мин / 00:04
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.1 IMDb