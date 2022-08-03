С Земли на Луну. Серия 6
С Земли на Луну (сериал, 1998) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

1998, From the Earth to the Moon
Боевик, Исторический18+

О сериале

О развитии американской лунной программы от зарождения идеи в начале 1960-х годов до еe сворачивания в середине 1970-х.

Страна
США
Жанр
Исторический, Боевик, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «С Земли на Луну»