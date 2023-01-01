С Земли на Луну. Серия 5
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С Земли на Луну (сериал, 1998) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

1998, From the Earth to the Moon
Боевики, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

О развитии американской лунной программы от зарождения идеи в начале 1960-х годов до еe сворачивания в середине 1970-х.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «С Земли на Луну»

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