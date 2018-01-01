С Земли на Луну (сериал, 1998) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

С Земли на Луну. Серия 4
С Земли на Луну
1-й сезон
4-я серия

1998, From the Earth to the Moon
Боевик, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

О развитии американской лунной программы от зарождения идеи в начале 1960-х годов до еe сворачивания в середине 1970-х.

Страна
США
Жанр
Исторический, Боевик, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
8.6 IMDb

