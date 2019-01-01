С высоты птичьего полета. Сезон 1. Серия 5
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С высоты птичьего полета
1-й сезон
5-я серия

С высоты птичьего полета (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2019, FROM ABOVE
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Эти невероятные кадры позволят нам воспарить над самыми удивительными достопримечательностями нашей планеты. С высоты птичьего полета мы как на ладони увидим волшебные городские пейзажи, уникальные памятники архитектуры и завораживающие пейзажи.

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