С высоты птичьего полета (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2019, FROM ABOVE
Документальные18+
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Сюжет
Эти невероятные кадры позволят нам воспарить над самыми удивительными достопримечательностями нашей планеты. С высоты птичьего полета мы как на ладони увидим волшебные городские пейзажи, уникальные памятники архитектуры и завораживающие пейзажи.
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