С прицепом. Сезон 2. Серия 9
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С прицепом
2-й сезон
9-я серия

С прицепом (сериал, 2019) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

7.72019, SMILF
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История о девушке, которой не так давно исполнилось двадцать лет, и у нее на руках годовалый ребенок. Несмотря на большое количество проблем, молодая мамаша уверена - она обязательно сможет обрести счастье. Но пока у нее это получается не очень хорошо, ведь молодые люди не хотят с ней знакомиться, узнав о ребенке.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «С прицепом»