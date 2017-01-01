С прицепом (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

С прицепом. Сезон 1. Серия 3
7.72017, SMILF
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История о девушке, которой не так давно исполнилось двадцать лет, и у нее на руках годовалый ребенок. Несмотря на большое количество проблем, молодая мамаша уверена - она обязательно сможет обрести счастье. Но пока у нее это получается не очень хорошо, ведь молодые люди не хотят с ней знакомиться, узнав о ребенке.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

