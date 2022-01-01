S O M E R S (сериал, 2022) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

WinkСериалыS O M E R S1-й сезонСимптомы АНОРЕКСИИ
О сериале
Здравствуйте, я Юлия. Проверила уже больше 50 диет(способов питания) и поделилась результатами большинства из них тут. Путь от незнания какое питание мне подходит, как мне нужно питаться, что бы выглядеть и чувствовать себя отлично, занял у меня очень много времени и еще не окончен. Надеюсь, мои ролики помогут понять тебе свой организм быстрее и ускорят твое развития. Тут я показываю свое питание. разбираю ошибки, как и ваши так и свои, а главное объясняю причины того или иного выбора основываясь на логике или научных исследованиях.
