Рыцарь Майк (мультсериал, 2013) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Юный Майк живет в средневековом королевстве. Сын короля и королевы, он твердо решил стать благородным рыцарем, как и его отец. Выбрав своим девизом фразу «Время быть рыцарем, а рыцарь может всe!», Майк учится быть сильным, всегда поступать справедливо. Юный рыцарь с бурлящим энтузиазмом принимает любые вызовы, будь то охрана замка, организация праздника или спасение принцессы. Ежедневно он будет выполнять новые миссии и становиться похожим на настоящего рыцаря, конечно, не без помощи своих верных друзей.



