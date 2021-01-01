UFC Fight Night Las Vegas 34 (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Рузвельт Роберт vs Игнасио Бахамондес
UFC Fight Night Las Vegas 34
2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+

Бой с среднем весе между Джаредом Каннониром (#3 рейтинга) и Келвином Гастелумом (#9 рейтинга) стал главным событием вечера. Оба бойца пытаются реабилитироваться после поражения от Роберта Уиттакера, бывшего чемпиона среднего дивизиона.

