UFC Fight Night Las Vegas 34 (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+
О сериале
Бой с среднем весе между Джаредом Каннониром (#3 рейтинга) и Келвином Гастелумом (#9 рейтинга) стал главным событием вечера. Оба бойца пытаются реабилитироваться после поражения от Роберта Уиттакера, бывшего чемпиона среднего дивизиона.
